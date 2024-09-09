نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العالمي للمواطن المصري بالخارج يشكر نائب وزير الخارجية نبيل حبشي على استقبال وفد الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر للسيد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة ومسؤول قطاع الهجرة بالوزارة على استقبال وفد الاتحاد.

وقال المهندس أحمد محفوظ عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن السفير نبيل حبشي يعمل قدر طاقته على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المصريين بالخارج وذلك تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أبناء مصر في الخارج اهتماما كبيرا.

وأضاف محفوظ، أن الاستقبال الذي حظي به الدكتور أحمد صابر منسق الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بدولة قطر والمحامي أحمد حسين عبدالهادي عضو الاتحاد بسلطنة عمان، إنما يؤكد على حرص السفير نبيل حبشي على التعرف والتعاون مع كل الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الفاعلة بالخارج والاستماع إلى أفكارهم والتعرف على طموحاتهم واستعراض خططهم ورؤاهم بهدف الوصول للصيغة المثلى لمساعدة أبناء مصر في الخارج.

هذا وأعرب كل من المهندس أحمد محفوظ والدكتور أحمد صابر وأحمد حسين عبدالهادي عن جزيل شكرهما للسيد السفير نبيل حبشي على جميل الاستقبال وحسن الاستماع إلى آرائهم وكذلك على الترحاب بكافة المبادرات والمقترحات خاصة تلك التي تخص الناحية الاقتصادية التي قدما فيها ملفا يتضمن تصورا لجذب الاستثمار بالإضافة لعرض المشكلات الملحة التي تواجه المصريين بالخارج وخاصة في المنطقة العربية.

ومن الجدير بالذكر، أن السيدة سارة نبيل معاون وزير الخارجية والهجرة المصرية لشئون الاقتصادية قد حضرت اجتماع السيد السفير نبيل حبشي بأعضاء الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج.