نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غانتس: "تأخرنا" في نقل التركيز العسكري من غزة إلى لبنان وإيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس بأن إسرائيل يجب أن تحول تركيزها العسكري نحو حزب الله والحدود اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك تأخر كثيرًا. جاء ذلك خلال حديثه في منتدى الشرق الأوسط بواشنطن العاصمة، حيث شدد غانتس على أن إيران ووكلاءها هم "القضية الحقيقية"، وأن إسرائيل تمتلك قوات كافية للتعامل مع الوضع في غزة، لكنها بحاجة إلى التركيز على التطورات في الشمال.

وأضاف غانتس، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الوقت قد حان للتركيز على الحدود الشمالية مع لبنان، معترفًا بأن إسرائيل تأخرت في اتخاذ هذا القرار. وأشار إلى أن إسرائيل ارتكبت خطأ بإخلاء جزء كبير من شمال البلاد خلال تصاعد الأعمال العدائية مع حزب الله عقب هجوم السابع من أكتوبر.

وقال غانتس إن العمليات في غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، وأن إسرائيل قادرة على تنفيذ أي إجراء تريده هناك. وأكد أنه من الضروري السعي للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، لكن في حال عدم تحقيق تقدم خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، "يجب أن نتجه شمالًا".

واختتم غانتس حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل قادرة على توجيه ضربات للبنان إذا استدعى الأمر ذلك، مضيفًا أن "قصة حماس أصبحت قديمة"، وأن التهديد الأكبر يكمن في إيران ووكلائها الذين يحاولون تنفيذ أجندتهم في جميع أنحاء المنطقة.