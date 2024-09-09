نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هاريس VS ترامب.. مناظرة 90 دقيقة دون جمهور تحدد هوية حاكم البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الملايين حول العالم المناظرة المتوقعة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب، والتي سيسعيان خلالها إلى كسب أصوات الناخبين الأمريكان للوصل إلى البيت الأبيض، ما يجعل مناظرة هاريس وترامب النقطة التي ربما ستحدد من سيحكم البيت الأبيض.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد مناظرة هاريس وترامب المرتقبة، والقواعد التي تم وضعها، وكيف يستعدان في السطور القادمة:

مناظرة هاريس وترامب

وكانت صحيفة واشنطن بوست، كشفت أن مدة مناظرة هاريس وترامب ستسمر لمدة 90 دقيقة تتخللها فواصل إعلانية، وبهذا سيكون أول لقاء بين المرشحين منذ رفض ترامب حضور مراسم تنصيب بايدن.

وتذاع مناظرة هاريس وترامب على شبكة إي بي سي نيوز يوم الثلاثاء المقبل، وتعقد في متحف مخصص لدستور الولايات المتحدة في فيلادلفيا، ويدير المناظرة ديفيد موير، والمذيعة لينسي ديفيس.

قواعد مناظرة هاريس وترامب

ووضعت بعض القواعد التي يجب اتباعها في مناظرة هاريس وترامب، كالتالي:

إغلاق ميكروفون المرشح الذي انتهي دوره في التحدث

لن يكون هناك جمهور في الاستديو.

لن يتم إطلاع المرشحان على الأسئلة مسبقة، بل سيتم عرضها بشكل مفاجئ.

مدة الإجابة على كل سؤال هي دقيقتين.

لن يكون هناك أي بيانات افتتاحية للمرشحين

وعلى غرار المواجهة بين بايدن وترامب، سيتم إغلاق الميكروفون الخاص بكل مرشح عندما يكون دور المرشح الآخر في الكلام، كما لن يكون هناك جمهور في الاستوديو ولا بيانات افتتاحية للمرشحين.

كيف يستعدان هاريس وترامب للمناظرة؟

ويدرك كلا المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية أهمية تلك المناظرة في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من أصوات الأمريكان، وبحسب صحيفة واشنطن بوست فلكل طرف منهم طريقته في الاستعداد.

أما بالنسبة لكامالا هاريس، فبحسب الصحيفة الأمريكية أقامت في فندق لمدة 5 أيام، فيما يشبه المعسكر المغلق حاولت فيه التدرب على الأسئلة الصعبة والتركيز وكيفية الإجابة في مدة لا تتجاوز الدقيقتين وفق قواعد المناظرة.

وحاول الفريق المساعد، أن يجعل غرفة الفندق شبيه باستديو المناظرة، فيما يلعب أحد المتواجدين دور ترامب حيث يرتدي نفس البدلة، وذلك حتى تكون مستعدة لكل ما قد يقوله من إهانات أو تشويه للحقائق، مع التركيز على الطبقة المتوسطة، وفرص مستقبل أفضل.

ويرى ترامب أنه لا يحتاج للاستعداد، ويرفض التحضير للمناظرة، حيث يفضل التركيز على تنشيط الفعاليات المرتبطة بالحملة الانتخابية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية؛ فإن دونالد ترامب حضر جلسة تحضيرية واحدة مدتها 3 ساعات في نيوجيرسي، يحاول خلالها التركيز على القضايا التي فشلت فيها هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تتضمن خفض الأسعار، وتأمين الحدود، وإيقاف الفوضى العالمية.