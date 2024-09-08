العالم اليوم - فيديو.. غارات إسرائيلية واسعة على دمشق ومدن سورية عدة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. غارات إسرائيلية واسعة على دمشق ومدن سورية عدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 10:22 مساءً - سمع دوي انفجارات جراء غارات جوية استهدف مناطق في دمشق وحمص وطرطوس وحماة، بحسب وسائل إعلام سورية.

وقال التلفزيون السوري إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان استهدف نقاطا عدة في المنطقة الوسطى".

وذكرت وسائل إعلام إن غارات جوية استهدفت نقاط عدة في محيط دمشق وريفها وحمص وريفي حماة الغربي والشمالي الشرقي، كما استهدفت إحدى الغارات مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف جنوب غربي حماة والذي يتواجد فيه خبراء الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت المصادر إن الطيران الإسرائيلي شن 15 غارة على الأقل على مرحلتين، وقالت إن الغارات المتزامنة تعد الأوسع والأعنف التي تتعرض لها سوريا خلال السنوات الأخيرة.