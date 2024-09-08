إصابات واعتقالات بالضفة الغربية

إصابات واعتقالات بالضفة الغربيةأصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النار بكثافة صوب مركبة كانا يستقلانها قرب قرية خرسا جنوب الخليل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين المصابين، دون أن يتسنى معرفة هويتيهما، أو طبيعة إصابتيهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين عند مدخل بلدة دير دبوان شرق رام الله، أثناء مرورهما عبر حاجز عسكري نصبته عند مدخل البلدة.

وفي بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع. وزادت وتيرة هذه الانتهاكات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.