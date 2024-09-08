نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو ماهر الجازي منفّذ عملية معبر "اللنبي"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة البث العبرية عن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، والذي قُتل برصاص جنود إسرائيليين كانوا في المعبر على الفور.

وقالت هيئة البث العبرية، إن سائق شاحنة أردني، قام اليوم الأحد بتنفيذ هجومًا مسلحًا بواسطة مسدس، في معبر "اللنبي" على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع الأردن.

وقُتل في الهجوم 3 إسرائيليين، أصيبوا في بداية الأمر إصابات حرجة جدًا، قبل إعلان وفاتهم نتيجة تعرضهم للرصاص من مسافة قصيرة.

وقالت صحيفة "معاريف" إن القتلى الثلاثة هم من موظفي أمن المعبر، وتعرضوا لإطلاق النار لحظة وصول المنفذ لمنطقة التفتيش.

من هو ماهر الجازي؟

ووفق بيانات صورة من جواز سفر جرى تداولها في الإعلام العبري فالمنفذ هو ماهر حسين ذياب الجازي وهو من مواليد 28 أبريل 1985.

وينحدر ماهر الجازي من محافظة "معان" في الأردن، وتنتمي عائلته إلى عشيرة "الحويطات" في "أذرح" وهي إحدى قرى المحافظة.

ويقول ناشطون إن ماهر سليل عائلة "الجازي" التي أنجبت الشيخ هارون الجازي الحويطي قائد سرية متطوعي أبناء الحويطات في معركة القسطل بالقدس عام 1948.

ومن أبناء هذه العائلة أيضًا اللواء مشهور الجازي أحد القادة الرئيسيين في معركة الكرامة عام 1967 ويعتبر من أحفاد الشيخ هارون.