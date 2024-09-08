العالم اليوم - انفجار شاحنة يقتل 48 شخصا في نيجيريا

انتم الان تتابعون خبر انفجار شاحنة يقتل 48 شخصا في نيجيريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - لقي 48 شخصا مصرعهم، الأحد، إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا، في حادث أدى أيضا إلى نفوق العشرات من المواشي وسبب أضرارا مادية جسيمة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا إن 48 شخصا على الأقل قتلوا، الأحد، في انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة أخرى في شمال المنطقة الوسطى من البلاد.

وأضافت الوكالة أن شاحنة الوقود اصطدمت بأخرى تقل مسافرين وماشية، وأن عدة مركبات تضررت أيضا من جراء الحادث.

وأكد المتحدث باسم الوكالة حسيني إبراهيم أن عدد قتلى الحادث وصل إلى 48.