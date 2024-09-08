نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعصار ياغي يقتل 10 ويؤدي إلى أضرار جسيمة في فيتنام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجعت قوة الإعصار ياغي، الأحد، إلى منخفض استوائي بعدما أوقع أكثر من 10 قتلى وأضرارًا جسيمة، بينها انزلاقات تربة، في فيتنام.

واجتاح الإعصار هذا الأسبوع مناطق عدة في الصين والفلبين، حيث أدى في هذين البلدين إلى مقتل نحو 20 شخصًا قبل أن يبلغ اليابسة في فيتنام، السبت، مصحوبًا برياح تزيد سرعتها تزيد عن 150 كيلومترًا في الساعة.

وقضى 4 أفراد من عائلة واحدة في انزلاق تربة في مقاطعة هوا بنه الجبلية شمالي فيتنام، على ما ذكر الإعلام الرسمي.

ووقع انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة جراء الإعصار، عندما انهار سفح تلة وغمر منزلًا، على ما ذكرت صحيفة "في ان اكسبرس" VNExpress، نقلًا عن السلطات المحلية.

ونجا مالك المنزل فيما قضت زوجته وابنته وحفيداه، وعُثر على جثثهم بعيد ذلك.

وقتل 10 أشخاص آخرين في مقاطعة هوا بنه جراء سقوط أشجار وانزلاقات تربة وجنوح قوارب، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

وقضى 6 أشخاص بينهم طفلان بعد ظهر الأحد جراء انزلاقات تربة في بلدة سا با في جبال هوانغ ليان سون في شمال غرب فيتنام.

وتسبّبت أمطار غزيرة ورياح قوية بالانزلاق، لكنّ السلطات لم تنسب القتلى الستة بعد إلى العاصفة.

وخفّضت وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية تصنيف ياغي، الأحد، من إعصار إلى منخفض استوائي.

ولا تزال المياه البالغ ارتفاعها نصف متر تغطي شوارع أحياء عدة في مدينة هاي فونغ الساحلية فيما التيار الكهربائي مقطوع عنها والخطوط والأعمدة الكهربائية متضررة.

وفي خليج ها لونغ، المدرج في قائمة التراث العالمي لليونيسكو والواقع على بُعد 70 كيلومترًا تقريبًا من المدينة، كان صيادو الأسماك تحت وقع الصدمة صباح الأحد، إزاء الأضرار التي خلفها الإعصار.

وتعرّض ما لا يقل عن 23 مركبًا لأضرار جسيمة، أو غرق في جزيرة توان شو، على ما أفادت السلطات.

كما دمّر الإعصار أيضا نحو 3300 منزل، وأكثر من 100 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى بنى تحتية لتربية الأحياء المائية في المنطقة.