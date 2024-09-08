نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‭16‬ قتيلًا جرّاء سقوط حافلة من منحدر في جنوب اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر محلية وسكان أن 16 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم، وأصيب شخصان، الأحد، جراء سقوط حافلة تقل مسافرين من طريق جبلي مرتفع بمحافظة لحج، في جنوب اليمن.

وذكرت المصادر أن حافلة الركاب سقطت من منحدر جبلي على الطريق الرابط بين عدن وتعز في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، مشيرة إلى أن القتلى بينهم نساء وأطفال.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح الحافلة، مما أفقد السائق السيطرة عليها، وتسبب في سقوطها في واد صخري.

وأشارت المصادر إلى أن جثث الضحايا تطايرت من داخل الحافلة، بسبب قوة الحادث الذي وُصف بالمروع.

ويمر طريق الصحى-كربة بين جبال شاهقة، إذ يشهد حوادث يومية؛ نظرًا لعدم صيانته وخلوه من مصدات حماية، فضلًا عن تحويل مسار شاحنات النقل الثقيل إليه، رغم عدم مناسبته لمثل هذا النوع من المركبات.

وقال مراقبون إن الحادث يسلط الضوء مجددًا على مآسي الممرات الجبلية الوعرة والخطيرة التي اتخذها المسافرون بديلًا اضطراريًا، وسط استمرار الصراع منذ 10 سنوات في البلاد.