تبون رئيساً للجزائر لولاية ثانية

تبون رئيساً للجزائر لولاية ثانيةأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي، إن نتيجة الفرز داخل وخارج الوطن سجلت 5,630,196 صوتا للمرشحين الثلاثة، معربا عن "الارتياح العميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين بهذا الاستحقاق الانتخابي".

وأعلن شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس السبت بلغت 48.03%، في حين بلغت نسبة المشاركة وسط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 19.57%.

وتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بصفته مرشحا مستقلا، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم.

وأشارت سلطة الانتخابات الجزائرية إنها سجلت 6689 نشاطا بينهم 1529 تجمعا عقدهم المرشحون الثلاثة وممثلوهم.