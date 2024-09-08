شولتس يؤكد أن حان الوقت لإجراء مناقشات وتسريع إنهاء النزاع في أوكرانيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول تسريع إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال شولتس في مقابلة مع تلفزيون ZDF: "أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب الذي يجب فيه إجراء مناقشات حول كيفية الانتقال من الوضع الحالي للحرب إلى السلام بشكل أسرع".

وأشار أيضا إلى أن الدول الغربية وأوكرانيا تخطط لعقد "مؤتمر سلام" آخر، وسيذهب هو وفلاديمير زيلينسكي لرؤية روسيا من بين المشاركين في هذه الفعالية.

وتأتي تصريحات شولتس على خلفية التقدم الروسي الكبير وانهيار الجبهات الأوكرانية والخسائر الفادحة التي تتكبدها على محاور القتال، بالإضافة إلى اقتراب الانتخابات الأمريكية واحتمال فوز دونالد ترامب الذي تعهد بإنهاء الحرب الأوكرانية، فيما رجحت مصادر أن خطة ترامب ستكون على حساب كييف، التي ستجبر على تقديم تنازلات لموسكو.

كما دعا السفير الأوكراني السابق في برلين أندريه ميلنيك في وقت سابق من اليوم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى لعب دور في معرفة إمكانية التفاوض مع روسيا.

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.

وقدم بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية منتصف شهر يونيو الماضي مقترحات سلام لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأية أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية منها، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.