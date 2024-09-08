العالم اليوم - الهند تعلن تسجيل حالة إصابة بجدري القردة

انتم الان تتابعون خبر الهند تعلن تسجيل حالة إصابة بجدري القردة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:24 مساءً - قالت وزارة الصحة في الهند، الأحد، إن البلاد تشتبه في إصابة رجل بجدري القردة والذي سافر مؤخرا إلى دولة تشهد تفشيا للفيروس المسبب للمرض.

وأضافت الوزارة أن المريض يخضع حاليا للعزل في مستشفى وحالته مستقرة.

ولم تحدد الوزارة السلالة التي أصيب بها من الفيروس لكنها تجري فحوصا للتحقق من إصابته بالمرض.

وتنتشر عدوى جدري القردة بالتواصل عن قرب. والمرض أعراضه ليست حادة في العادة ولا يسفر عن وفيات إلا نادرا. وأعراضه تشبه الإصابة بالإنفلونزا إضافة إلى بثور تظهر على الجسم.

وقالت الوزارة: "يتم التعامل مع الحالة بما يتسق مع البروتوكولات القائمة كما يجري تتبع من كانوا على تواصل معه لتحديد المصادر المحتملة وتقييم تأثير ذلك داخل البلاد".

وفي الشهر الماضي، قالت صحيفة "هندو" اليومية إن البلاد في حالة تأهب منذ تفشي سلالة جديدة من جدري القردة في أفريقيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي بعد رصد السلالة الجديدة من الفيروس.

ورصدت الهند 30 حالة من سلالة أقدم، معروفة باسم بالسلالة الفرعية 2، بين 2022 ومارس 2024.