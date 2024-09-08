نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لندن تغلق سفارة أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت بريطانيا رسميًا إغلاق سفارة أفغانستان في لندن، وأبلغت وزارة الخارجية رسميًا، زلماي رسول، السفير الأفغاني السابق لديها بذلك.

وقالت تقارير إن رسول إلى وزارة الخارجية البريطانية، دعي أمس الجمعة لإبلاغه بإغلاق السفارة في غضون 20 يومًا، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن السفارة، لن تسلم إلى ممثلي طالبان وستغلق، وإنها أمهلت السفارة 90 يومًا لمغادرة المملكة المتحدة.

وتقيم في المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجاليات الأفغانية في أوروبا. ومن شأن إغلاق السفارة أن يصعب على المهاجرين الوصول إلى الخدمات القنصلية.