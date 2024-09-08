نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماع دوي انفجارات قوية على حدود مقاطعة أوديسا ورومانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت انفجارات قوية الليلة الماضية عند حدود مقاطعة أوديسا ورومانيا، ومن المركزين السكنيين بيريبراف وكيليا فيتشي على الجانب الروماني، أطلقت وسائل الدفاع الجوي النار على مسيرات جوية.

أفاد بذلك سيرغي ليبيديف منسق العمل السري الموالي لروسيا بمقاطعة نيكولايف، وقال في حديث لمراسل نوفوستي: "تعرضت مدينة فيلكوفو بمنطقة إيزمايلسكي لقصف متوال في تمام الثالثة ليلا من يوم 8 سبتمبر. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى العمل السري، يتواجد أجانب في المخيم السياحي بيليكان القريب من منطقة الميناء. ومن المعروف أنه يتم في الوقت الراهن بمساعدة خبراء أجانب تجميع المسيرات الجوية والبحرية في مبنى الإصلاحية السابقة رقم 141، الموجود في فيلكوفو".

وصرح ليبيديف بأنه تم تنفيذ هجوم بواسطة طائرات دون طيار روسية. وحاولت وسائط الدفاع الجوي الرومانية في بلدتي بيريبرافا وشيليا فيتشي التصدي لهذه المسيرات.

ويؤكد ليبيديف على أن الهجوم الجوي الروسي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى الذين تم نقلهم إلى الأراضي الرومانية عبر نهر الدانوب.

ونوهت مصادر العمل السري، بأن العدد الدقيق للقتلى والجرحى غير معروف، لكن وفقا للتقديرات لا يقل عن المئة.