نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40972 قتيلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 40972 شهيدا والمصابين إلى 94761".

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و145 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40972 شهيدا و94761 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت صحة غزة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".