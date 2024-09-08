العالم اليوم - المغرب.. فيضانات في طاطا تخلف 8 قتلى و15 مفقودا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 02:18 مساءً - خلفت الفيضانات التي شهدها إقليم طاطا جنوب شرقي المغرب 8 قتلى و15 مفقودا على الأقل، حسبما كشفت تقارير إعلامية، الأحد.

ونقلت القناة الثانية المغربية عن رئيس جماعة تمنارت في طاطا قوله إنه "في حصيلة أولية، تم انتشال 8 جثث فيما 15 شخصا ما يزالون في عداد المفقودين".

وشهد إقليم طاطا منذ مساء السبت، أمطارا غزيرة وسيولا جارفة تسبب في انهيار منازل وفقدان عدد من الأشخاص.

كما أكد عدد من شباب المنطقة لموقع "هسبريس" المغربي، أن السكان يعيشون حالة من الرعب، مشيرين إلى أن "الوضع مقلق جدا ولا يبشر بالخير".

وقال المدير الإقليمي للتجهيز في طاطا مصطفى مرة، لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إن السيول تسببت في قطع عدد من الطرقات، مبرزا أن الأشغال جارية لإعادة الطرق المتضررة إلى الخدمة، فيما يتم انتظار انخفاض مستوى الوديان من أجل تقييم الخسائر.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، الأحد، ابتداء من الساعة 15.00 عصرا إلى الساعة 22.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن هذه الظاهرة (من 20 إلى 35 ملم) مرتقبة بكل من عمالات وأقاليم تنغير، وزاكورة، والحوز، وأزيلال، والرشيدية، وميدلت، وطاطا، وورزازات.