العالم اليوم - مترو دبي ينقل 2.4 مليار راكب منذ انطلاقته قبل 15 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 02:18 مساءً - قبل 15 عاما، انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي، وتحديدا يوم 9 سبتمبر 2009، والذي كان مشروعا استثنائيا والأول من نوعه في المنطقة، ليسجل منذ انطلاقته وحتى الآن أرقاما قياسية عالمية.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور له اليوم على حسابه في منصة إكس، إن مترو دبي نقل منذ افتتاحه 2.4 مليار مسافر في أكثر من 4.3 ملايين رحلة.

وقال إن نسبة الالتزام بمواعيد رحلات مترو دبي بلغت 99.7 بالمئة، وإنه يتطلع لأن تكون 100 بالمئة.

"مشروع مترو دبي .. يمثل ثقافة دبي.. القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم"، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي نفس السياق، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، إن مشروع مترو دبي بدأ مسيرته بـ20 ألف راكب يوميا، ليرتفع إلى أكثر من 730 ألف راكب يوميا.

وأضاف: "هذا المشروع يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ".