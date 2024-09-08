"بخارطة طريق" زيلينسكي يعلن عن خطة جديدة لحل الصراع في أوكرانيا

أحمد جودة - القاهرة - خطة السلام التي يقترحها الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، عن عمله على إعداد خارطة طريق جديدة لحل الصراع في أوكرانيا، والتي يعتزم تقديمها للمرشحين للرئاسة الأمريكية وقادة مجموعة السبع الكبرى. وأوضح زيلينسكي في حديثه لصحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، أن الخطة ستكون جاهزة في نوفمبر المقبل، وسيتم تقديمها للرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك للمرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وكامالا هاريس، بالإضافة إلى قادة مجموعة الـ7 الكبار، لمعرفة آرائهم بخصوص الخطة.

دور الشركاء الغربيين في خطة السلام

وفقًا لصحيفة "ريبوبليكا"، فإن خارطة الطريق التي يُعدها زيلينسكي، والتي تحمل عنوان "خطة السلام"، تتضمن دورًا نشطًا للشركاء الغربيين في حماية أوكرانيا. هذا الدور يهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار، ما يتيح الفرصة لبدء مفاوضات سلام مع روسيا. يظل زيلينسكي محافظًا على التفاصيل الخاصة بالخطة، إلا أن الشركاء الدوليين سيكون لهم دور رئيسي في دعم وقف التصعيد.

مبادرة بوتين السابقة للتسوية

على الجانب الآخر، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح في يونيو الماضي مبادرة للتسوية السلمية، تدعو إلى وقف إطلاق النار فورًا واستعداد روسيا للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي ضمتها روسيا. تتضمن هذه المبادرة تخلي أوكرانيا عن مساعي الانضمام إلى حلف الناتو، ونزع السلاح، وقبول الحياد السياسي والعسكري. كما دعا بوتين إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.

موقف روسيا من المفاوضات

رغم أن روسيا أعلنت مرارًا عن استعدادها للتفاوض، إلا أن الرئيس بوتين شدد مؤخرًا على أن الحديث عن مفاوضات مع أوكرانيا أصبح غير ممكن بعد محاولات القوات الأوكرانية للهجوم على مناطق روسية في أغسطس. من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن مرونة زيلينسكي تجاه مسألة المفاوضات قد تكون مرتبطة بالانتخابات الأمريكية المقبلة.