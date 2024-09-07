نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في "تصعيد دراماتيكي".. هل أرسلت إيران مئات الصواريخ إلى روسيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُبلغت الولايات المتحدة، أن إيران قد أرسلت أكثر من 200 صاروخ باليستي إلى روسيا، وهي الخطوة التي يقول عنها رؤساء الأمن إنها ستكون "تصعيدًا دراماتيكيًا" لشراكتها الدفاعية مع موسكو.

وقد أبلغ مصدر أوكراني صحيفة “سكاي نيوز” البريطانية، يوم السبت أن سفينة روسية سلمت صواريخ فاتح 360 قصيرة المدى من طهران إلى ميناء في بحر قزوين.

ولطالما خشيت أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب من أن تزود إيران روسيا بصواريخ باليستية.

حتى الآن، زودت قوات فلاديمير بوتين بكميات كبيرة من الطائرات دون طيار الهجومية بالإضافة إلى قذائف المدفعية والذخيرة.

تصعيدًا دراماتيكيًا لطبيعة الشراكة الدفاعية..

لكن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز قال في مناسبة في لندن: "إذا أرسلت إيران صواريخ باليستية.. فسيكون ذلك تصعيدًا دراماتيكيًا لطبيعة الشراكة الدفاعية".

كما أكد السيد بيرنز على كيفية إظهار الصراع بين روسيا وأوكرانيا لتأثير التكنولوجيا على ساحة المعركة.

واتهم هو ونظيره البريطاني، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني السير ريتشارد مور، روسيا بشن "حملة تخريب متهورة" في الحدث المشترك غير المسبوق يوم السبت.

وفي الوقت نفسه، قال المحلل العسكري شون بيل عن تسليم الصواريخ: "هذا يعني أن إمدادات روسيا المحدودة من صواريخ إسكندر الخاصة بها يمكن الآن تركيزها على أهداف بعيدة المدى وهذا أمر مقلق للغاية".

وأضاف: "نحن نفهم أن الجنود الروس كانوا في إيران للتدريب خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وفي الوقت نفسه، تم إسقاط عشرات الطائرات دون طيار في أوكرانيا بين عشية وضحاها في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا للقوات الجوية الأوكرانية، تم استخدام 67 طائرة دون طيار في 11 منطقة، بما في ذلك كييف.

وقالوا إن ثمانية وخمسين منهم أسقطوا بأنظمة أسلحة إلكترونية. كما شوهدت بقايا طائرة دون طيار انتحارية خارج مبنى البرلمان الأوكراني في وسط كييف يوم السبت.

لكن الخدمة الصحفية للبرلمان الأوكراني قالت إنه لم تقع إصابات ولم يلحق أي ضرر بالمبنى. وفي مكان آخر، قُتل ثلاثة رجال وأصيب ثلاثة أشخاص في هجوم مدفعي على مدينة كوستيانتينيفكا الشرقية.

وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين إن الهجوم ألحق أضرارًا أيضًا بمبنى شاهق وخطوط كهرباء محلية.

جاء ذلك بعد أسبوع من الهجمات الروسية بعيدة المدى، بما في ذلك الضربة الصاروخية على أكاديمية عسكرية ومستشفى في بولتافا، والتي أسفرت عن مقتل 55 شخصًا وإصابة 328 آخرين.

وفي الوقت نفسه، واصلت كييف شن ضرباتها الخاصة ضد روسيا.

وفي منطقة فورونيج الحدودية الروسية، قال حاكم المنطقة ألكسندر غوسيف إن ضربة بطائرة دون طيار تسببت في اندلاع حريق وتفجير "أجسام متفجرة" يوم السبت.