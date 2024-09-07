نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بالخرطوم ونزوح مئات الأسر السودانية من الشمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، تصاعد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقصفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات الدعم السريع شرقي ووسط وجنوبي مدينة الخرطوم.

وشهدت العاصمة الخرطوم نزوح مئات الأسر السودانية صباح اليوم من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف.

وبحسب وسائل الإعلام السودانية فإن قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب مدينة حطاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار على آخرين.

وتزامنت تلك الاشتباكات العنيفة مع زيارة مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبرييسوس الذي وصل إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية لمدة يومين، وتفقد عقب وصوله مستشفى بورتسودان ومركزا لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال.

من جانبها قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان أن المتحاربين ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.

ودعا خبراء الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة من دون تأخير في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.