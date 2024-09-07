نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان يقضي على 3 من الدفاع المدني وإصابة أخرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هجوم إسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت عن مقتل ثلاثة أفراد من الدفاع المدني وإصابة اثنين آخرين في هجوم استهدف بلدة في جنوب لبنان.

وبين مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان له أنه "وفقًا للحصيلة الأولية، فإن الاعتداء من قبل العدو الإسرائيلي على فريق من الدفاع المدني اللبناني الذي كان يقوم بإطفاء حرائق ناجمة عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، أسفر عن (مقتل) ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين، أحدهما في حالة حرجة".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة العامة تدين هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف فريقًا تابعًا لجهاز رسمي في الدولة اللبنانية، وهو الاعتداء الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف خلال أقل من 12 ساعة".

وأضاف: "تؤكد الوزارة أن إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار مثل هذه الاعتداءات، التي يحظرها القانون الدولي، يعكس همجيته ونواياه العدوانية، مما يعيق إنجاز المهام الإنسانية التي عادة ما تُتاح حتى في أشد الحروب قسوة".

هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان يقضي على 3 من الدفاع المدني وإصابة أخرين

هجمات إسرائيلية قوية على منصات تابعة لحزب الله اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت أن سلاح الجو قام بشن هجمات على أكثر من 15 منصة إطلاق وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن بعض هذه المنصات المستهدفة "كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".

وفي يوم الجمعة، تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف على مواقع عسكرية في الجانبين، في ظل تصاعد التوترات منذ أكتوبر الماضي على الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قصفًا "فوسفوريًا" استهدف المنطقة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون.



غارة إسرائيلية على منطقة مارون الرأس بجنوب لبنان

أفادت الوكالة بأن غارة جوية استهدفت منزلًا في بلدة الضهيرة، بالإضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

كما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على أطراف بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان.

هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان يقضي على 3 من الدفاع المدني وإصابة أخرين

من جهته، أعلن حزب الله أنه قام باستهداف ثكنة زبدين باستخدام الأسلحة الصاروخية، مما أسفر عن إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهداف موقع معيان باروخ بواسطة طائرة مسيرة انتحارية.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت صباح يوم الجمعة في منطقة مفتوحة شمال معيان باروخ في الجليل الأعلى، دون أن تسجل أي إصابات.