رئيس الوزراء الفرنسى الجديد يتعهد بإجراء تغييرات لتحسين الموقف الخطير ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الجديد في فرنسا ميشيل بارنييه عن توجه سياسي جديد.

وقال السياسي المحافظ البالغ من العمر 73 عامًا، للصحفيين في باريس، إنه ستكون هناك "تغييرات واضطرابات".

وأوضح المفوض الأوروبي السابق في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريسكت)، إن فرنسا "في موقف خطير"، وأن هناك فصل جديد على وشك أن يبدأ، مضيفًا: "سنعمل أكثر مما نتكلم".

وذكر بارنييه أنه يرغب في "التعامل مع التحديات، ومع الغضب والمعاناة، وإحساس التخلي والظلم الذي يشيع كثيرًا في مدننا وأحيائنا ومناطقنا الريفية".

وأضاف رئيس الوزراء الجديد، أن المطلوب هو المزيد من الانصات والاحترام بين الحكومة والبرلمان، وبين الأحزاب السياسية وبعضها البعض ومع المواطنين.