البيت الأبيض: على بوتين التوقف عن التدخل فى الانتخابات الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - دعا البيت الأبيض، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى التوقف عن الحديث عن الانتخابات الأمريكية، على خلفية دعمه المرشحة كامالا هاريس، في الانتخابات المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة"، الخميس - إن "الأشخاص الوحيدين الذين يحددون هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة هم الشعب الأمريكي"، مطالبا الرئيس الروسي بالتوقف عن التحدث والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق دعمه للمرشحة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.