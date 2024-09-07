العالم اليوم - مديرا "سي آي إيه" و"إم آي 6" يتحدثان عن غزة وإيران وأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر مديرا "سي آي إيه" و"إم آي 6" يتحدثان عن غزة وإيران وأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 02:23 مساءً - لأول مرة على الإطلاق، ظهر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني "إم آي 6" ريتشارد مور، معا خلال فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز" في لندن، لمناقشة عدد من القضايا الدولية.

غزة ووقف إطلاق النار

قال وليام بيرنز، السبت، إن العمل جار على تقديم مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "نعمل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة ونأمل أن يتم ذلك في الأيام المقبلة وهذه مسألة إرادة سياسية".

وتابع: "سنواصل العمل بأقصى ما نستطيع مع الوسطاء الآخرين بشأن وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا يوجد بديل مناسب".

وبيّن بيرنز: "تم الاتفاق على 90% من صفقة تبادل الرهائن ونواصل العمل لإنجاز الاتفاق.. وعلى القادة من جانبي إسرائيل وحماس تقديم تنازلات".

كما أشار إلى أن "إسرائيل نجحت بتقليص قدرات حماس وللقضاء على الحركة يجب إيجاد بديل أفضل".

إيران ومقتل هنية

من جهته، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني إنه يعتقد أن إيران ما تزال تعتزم الثأر لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي قتل في طهران في أواخر يوليو، والذي تحمل طهران مسؤوليته لإسرائيل.

وعندما سُئل مور عما إذا كانت إيران سترد، قال "أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون" القيام به في هذا الصدد.

وأضاف: "إيران تدعم الميليشيات في المنطقة وتساعد الحوثيين في هجمات البحر الأحمر".

الحرب في أوكرانيا

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، ذكر مدير الاستخبارات الأميركية: "واشنطن قدمت دعما كبيرا لأوكرانيا ومستمرون في ذلك".

وأبرز: "الهجوم الأوكراني في كورسك إنجاز تكتيكي كبير.. ويجب ألا نشعر بالخوف من التنمّر الروسي".

وأوضح: "لا أرى أية دلائل على أن قوة روسيا تتراجع، ولدى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قبضة قوية".

في المقابل، قال مور إنه "ينبغي الاستمرار بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا".

وتابع: "تحرك أوكرانيا في كورسك داخل روسيا شجاع ويغيّر من قواعد اللعبة.. وروسيا تفشل في تحقيق أهدافها في أوكرانيا".

وأكد أن "بوتين يتحدث دائما عن التصعيد النووي وهذا لن يخيفنا".