بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في الجزائر

بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في الجزائرفتحت مراكز التصويت أبوابها اليوم السبت في جميع أنحاء الجزائر لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، يبلغ عدد المترشحين ثلاثة هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ومرشح حركة "مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف، ومرشح "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف اوشيش.

ويبلغ تعداد الناخبين في رئاسيات السابع من سبتمبر، 23 مليوناً و486 ألف و61 ناخباً وناخبة داخل البلاد و865 ألف و490 ناخباً وناخبة بالخارج، وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر.

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في ندوة صحفية: إن "تعداد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي بلغ "23.486.061 ناخبا داخل البلاد، 47 في المائة منهم نساء و53 في المائة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 36 في المائة".

في المقابل، بلغ عدد الناخبين المقيمين خارج الجزائر "865.490 ناخبا، 45 في المائة منهم نساء و55 في المائة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، 15 في المائة".

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق جاهزيتها التامة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار التزاماتها الدستورية والمتمثلة في الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب.

الجدير ذكره أن الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر كانت قد انطلقت في 15 أغسطس واختتمت يوم الثالث من سبتمبر لتنطلق على إثرها فترة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام حظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي.