العالم اليوم - "صوت المال أعلى".. دي بروين غاضب بسبب ازدحام المباريات

انتم الان تتابعون خبر "صوت المال أعلى".. دي بروين غاضب بسبب ازدحام المباريات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 01:26 مساءً - قال النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين إن القيمين على الجدول المزدحم لمباريات كرة القدم الدولية يهتمون بالمال أكثر من اللاعبين، بموازاة مخاوف متزايدة حول التأثير السلبي على صحة اللاعبين وأدائهم.

وارتفع عدد المشاركين في المسابقات الأوروبية الثلاث إلى 36 ناديا هذا الموسم، وبدأت الروابط الأوروبية الأعضاء في النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بإجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن كأس العالم للأندية الموسعة إلى 32 فريقا والتي تستضيفها الولايات المتحدة في يونيو 2025.

وعما إذا كان قلقا من ارتفاع عدد المباريات، قال ابن الثالثة والثلاثين للصحفيين على هامش مشاركة بلاده في دوري الأمم الأوروبية: "المشكلة الحقيقية ستظهر بعد كأس العالم للأندية. ستكون هناك 3 أسابيع فقط بين نهائي مونديال الأندية وأول مباراة في الدوري الإنجليزي. لذا لدينا ثلاثة أسابيع فقط للراحة والتحضير لثمانين مباراة أخرى".

وكانت فيفبرو أفادت في يوليو أنها ستتقدم بشكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بشأن روزنامة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي تقرير نشرته الخميس، كشفت أن بعض اللاعبين يحصلون على 12 بالمئة فقط من الراحة خلال السنة، نتيجة عدم منح منظمي المسابقات أولوية لصحة اللاعبين.

أضاف نجم مانشستر سيتي: "قد تكون الأمور على ما يرام هذا العام، لكن العام المقبل سيكون مليئا بالمشكلات. حاولت رابطة اللاعبين في إنجلترا وروابط أخرى إيجاد حلول".

وأردف صانع اللعب المميز: "المشكلة أن ويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) وفيفا يواصلان إضافة المباريات ويمكننا التعبير عن مخاوفنا، لكن لم يتم التوصل إلى حلول. يبدو أن صوت المال أعلى من صوت اللاعبين".

وذكر تقرير صادر عن المركز الدولي للدراسات الرياضية أنه لا يوجد دليل واضح على على ارتفاع حجم العمل لدى لاعبي النخبة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أفاد مركز الأبحاث المستقل في سويسرا الذي تأسس عام 1995 في مشروع مشترك مع فيفا، أن سيتي حامل لقب مونديال الأندية لعب نحو 63 بالمئة من مبارياته في مسابقات محلية في موسم 2023-2024.

شكلت المباريات الودية 4.8 بالمئة من مجمل مباريات سيتي، مباريات فيفا 3.2 بالمئة وويفا 17.7 بالمئة.