العالم اليوم - في ويسكونسن.. هذه الفئات يستهدفها ترامب

انتم الان تتابعون خبر في ويسكونسن.. هذه الفئات يستهدفها ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 01:26 مساءً - يتوجه مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، السبت، إلى ولاية ويسكونسن، وهي ولاية حاسمة قد تسهم في تحديد نتيجة الانتخابات.

ويعقد ترامب مؤتمرا انتخابيا في محاولة لتعزيز قاعدته من الناخبين الأمريكيين من الطبقة العاملة والبيض في المناطق الريفية هذا الصيف، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

ويواجه الرئيس السابق تراجعا في نسبت التأييد له منذ دخول منافسته نائبة الرئيس الحالية ومرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس السباق الرئاسي.

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) في موسيني، وهي بلدة يسكنها نحو 4500 نسمة.

وتقع البلدة بالقرب من واسا، وهي مدينة صغيرة يقطنها نحو 40 ألف نسمة على بعد ساعات عن المركزين السكانيين الرئيسيين في الولاية ميلووكي وماديسون.

لطالما كانت مقاطعة ماراثون، حيث تقع موسيني، ساحة للمنافسة السياسية، إذ صوتت للمرشح الديمقراطي باراك أوباما في 2008، ومنذ ذلك الحين، تحول اتجاه ناخبيها إلى اليمين وصوتوا لترامب في 2016 و2020.

ووفقا لأحدث استطلاعات رويترز/إبسوس، تتقدم هاريس على ترامب بين الناخبين من أصل لاتيني بــ 13 نقطة مئوية.

لكن وفقا للاستطلاع الذي أجري في أغسطس، لم تتقدم نسبة تأييدها بين الناخبين البيض.

ولا يزال البيض الذين لا يحملون شهادات جامعية، والذين ظلوا لفترة طويلة مؤيدين لترامب، يفضلون الرئيس السابق بفارق 25 نقطة.