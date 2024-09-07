العالم اليوم - إيران.. الحرس الثوري يتحدث عن "معركة السفن" مع إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر إيران.. الحرس الثوري يتحدث عن "معركة السفن" مع إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - قال الحرس الثوري الإيراني، السبت، إن تل أبيب أوقفت معركة السفن مع طهران بعدما ردت عليها إيران وأصابت السفن الإسرائيلية بأضرار بالغة.

ونقلت وكالة تسنيم عن اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن 14 سفينة إيرانية أبلغت عن عدم قدرتها على تصدير النفط بسبب استهدافها.

وأضاف أنه تم اكتشاف أن "الكيان الصهيوني هو المسؤول عن ذلك فضربنا السفن الإسرائيلية وأصبنا 12 منهم، وبعد ضرب السفينة الخامسة قالت تل أبيب إنها ستوقف معركة السفن".

وأوضح أن "البريطانيين استولوا على سفينة إيرانية في جبل طارق فردت إيران بالاستيلاء على سفينة ستينا إمبيرو ثم أخذوا منا سفينتين في اليونان، فأخذنا منهم سفينتين؛ وأخيرا استسلمو".

وتابع: "تمكنا من إغلاق كافة الطرق التي فتحها العدو ضدنا، واليوم الخطوط الملاحية الأكثر أمانا تعود للسفن التي ترفع العلم الإيراني عليها".

وأردف سلامي أن الأميركيين هددوا بالاستيلاء على ناقلتي نفط كانتا في طريقهما إلى فنزويلا فقام الحرس الثوري بمحاكاة عملية الاستيلاء على ناقلة نفط أميركية وعندما رأى الأميركيون ذلك وصلت ناقلتا النفط الإيرانية بسلام.