العالم اليوم - أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي.. وحطام قرب البرلمان

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي.. وحطام قرب البرلمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، السبت، أن روسيا أطلقت 67 طائرة مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا الليلة الماضية وأنه تمكن من إسقاط 58 منها.

وأضاف في بيان عبر تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي تصدت للطائرات في 11 منطقة بمختلف أنحاء أوكرانيا.

وسمع مراسلو رويترز في العاصمة الأوكرانية كييف دوي سلسلة من الانفجارات بعد الثالثة صباحا بقليل (00:00 بتوقيت غرينتش) اليوم، تردد صدى بعضها عاليا في وسط المدينة.

ومنذ شن غزوها في فبراير 2022، أطلقت موسكو آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا.

وقال سلاح الجو في كييف إن الطائرات المسيرة من طراز شاهد أقلعت من منطقتين حدوديتين في روسيا وكذلك من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وفي السياق، ذكر البرلمان الأوكراني في بيان عبر تيليغرام أنه تم العثور على حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها بجوار مبنى البرلمان بعد هجوم شنته روسيا الليلة الماضية.