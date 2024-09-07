العالم اليوم - محور فيلادلفيا.. حجر عثرة على طريق "هدنة غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - برزت أهمية شريط حدودي ضيق بين مصر وقطاع غزة يعرف باسم محور صلاح الدين أو فيلادلفيا في الآونة الأخيرة، إذ يشكل الخلاف بشأنه حجر عثرة في طريق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الحرب الدائرة منذ نحو 11 شهرا.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحتاج لإبقاء قوات في ذلك المحور كي لا يصبح شريان حياة لحماس من خلال تهريب الأسلحة لداخل القطاع.

لكن مصر تقول إنه يتعين على إسرائيل الانسحاب من هناك، كما تطالب حماس بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة بأكمله.

حقائق عن محور فيلادلفيا (صلاح الدين):

ما هو محور صلاح الدين (فيلادلفيا)؟

هو عبارة عن شريط حدودي طولة نحو 14 كيلومترا ويمتد من ساحل البحر المتوسط في الطرف الشمالي الغربي وحتى قرب معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل في طرفه من ناحية جنوبه الشرقي.

تطلق عليه إسرائيل فيلادلفيا ويطلق عليه الفلسطينيون ومصر عادة محور صلاح الدين.

تأمين الحدود هو شغل شاغل لإسرائيل منذ فترة طويلة. وقبل سحب قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة في 2005، كان وقوع هجمات على الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بدوريات تأمين وحراسة للمحور أمرا شائع الحدوث.

في إطار الانسحاب من قطاع غزة في 2005، وقعت إسرائيل اتفاقا مع مصر يسمح بوجود قوة حرس حدود مصرية قوامها 750 فردا لمكافحة التهريب والمسلحين في المنطقة الحدودية. أما السيطرة على الجانب الفلسطيني من المحور فتسلمته وقتها السلطة الفلسطينية إلى حين تولت حركة حماس إدارة القطاع في 2007.

من يسيطر على المحور وما الذي تريده إسرائيل؟

فرضت إسرائيل سيطرتها على المحور في مايو في إطار توغل فيرفح جنوب قطاع غزة.

تقول إنها تحتاج إلى تأمين هذا المحور لأن حماس استخدمت أنفاقا تربط القطاع بشبه جزيرة سيناء المصرية لتهريب أسلحة ومواد محظورة.

ظلت شبكة كبيرة من الأنفاق مستخدمة بعد مرور فترة طويلة على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

في مايو، قال وفد إسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية إن نحو 50 نفقا رصدت في رفح بعد دخول القوات الإسرائيلية للمنطقة.

تقول مصر إنها دمرت شبكة الأنفاق من جانبها على الحدود لدى شنها لحملة على مسلحين متشددين في شمال سيناء قبل نحو عقد وإنها أسست في وقت لاحق منطقة عازلة وتحصينات حدودية منعت أي أعمال تهريب.

ما هي أهمية المحور للفلسطينيين؟

منذ تولي حركة حماس لإدارة قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصارا على القطاع كما شددت مصر من جانبها الإجراءات على الحدود.

شمل ذلك فرض سيطرة مشددة على التنقل من خلال معبر رفح الذي يقع على محور صلاح الدين وهو المعبر البري الوحيد بين القطاع ومصر غير الخاضع لسيطرة إسرائيل المباشرة .

رغم القيود الصارمة، ظل معبر رفح شريان حياة للفلسطينيين بالسماح لمن لديهم موافقة أمنية بالخروج من القطاع والعودة إليه كما شكل بوابة للتجارة.

بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، أصبح معبر رفح نقطة الدخول البرية الأساسية للمساعدات الإنسانية وإجلاء من هم في أمس الحاجة لعلاج طبي لا يتوفر داخل القطاع.

تسبب توغل إسرائيل في المنطقة في مايو في إغلاق المعبر، مما قلل بشدة من معدلات إيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.

ما هو موقف مصر؟

تقول القاهرة إن محور صلاح الدين مشمول بضمانات بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 1979، وإنه يتعين على إسرائيل الانسحاب منه ويجب كذلك إعادة الوجود الفلسطيني إلى معبر رفح.

حرم التوغل الإسرائيلي مصر من دورها كوسيط في العبور للقطاع وهو دور كان يمنحها نفوذا على حماس.

مسألة تأمين الحدود لها حساسية خاصة بالنسبة لمصر بالنظر إلى تاريخ صراعها مع إسرائيل وقلقها من أن عملية عسكرية إسرائيلية قد تفضي إلى اختراق للحدود وتدفع أعدادا كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء وما قد ينطوي عليه ذلك من إثارة خطر المسلحين المتشددين.

أهميته في محادثات وقف إطلاق النار