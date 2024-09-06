العالم اليوم - أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 سبتمبر 2024 08:18 مساءً - هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أغسطس.

كما يتجه النفط نحو تسجيل خسارة أسبوعية كبيرة مع تفوق مخاوف الطلب على تأثير قرار تحالف أوبك+ إرجاء زيادة الإنتاج.

تحركات الأسعار

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار أي 2.23 بالمئة إلى 71.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:05 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 67.63 دولار.

وعلى مستوى الأسبوع، يتجه خام برنت صوب التراجع بنحو 10 بالمئة في حين يتحرك خام غرب تكساس الوسيط نحو انخفاض بنسبة ثمانية بالمئة تقريبا.

وأظهرت بيانات حكومية أميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة يشير إلى استمرار تباطؤ منظم في سوق العمل ربما لا يسوغ خفضا كبيرا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وسجلت أسعار خام برنت عند التسوية أمس الخميس أدنى مستوى منذ يونيو 2023 رغم السحب من مخزونات النفط الأميركية وقرار أوبك+ إرجاء زيادات كانت مقررة في إنتاج النفط.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 993 ألف برميل.

ومما ضغط أيضا على أسعار النفط هذا الأسبوع ورود إشارات تفيد بأن الفصائل المتنافسة في ليبيا ربما اقتربت من التوصل إلى اتفاق لإنهاء نزاع عطل صادرات البلاد من النفط.

وقال بنك أوف أميركا في مذكرة، الجمعة، إنه قلص توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من 2024 إلى 75 دولارا للبرميل من نحو 90 دولارا في السابق وعزا ذلك إلى تراكم المخزونات العالمية وضعف نمو الطلب والقدرة الإنتاجية الفائضة لأوبك+.