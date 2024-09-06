نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 مليون جزائري مدعوون إلى مراكز الاقتراع يوم 7 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن أكثر من 24 مليون ناخب جزائري سيتوجهون يوم السبت 7 سبتمبر إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مترشحين هم مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، والمترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف.

وأحصت الهيئة الناخبة 24.351.551 من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الجزائر 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.

هذا، وأدلى الناخبون بعدد من ولايات الجنوب يوم الجمعة 6 سبتمبر بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عبر مكاتب التصويت المتنقلة بالمناطق النائية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن عملية الاقتراع جرت في ظروف حسنة وبحضور ممثلي المترشحين الثلاثة للرئاسيات.

وأدلى الناخبون بأصواتهم عبر 30 مكتبا متنقلا بولايات الوادي وتيميمون وأدرار والمغير والأغواط وبشار وإن صالح، وتتم العملية تحت إشراف المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سخرت كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في أفضل الظروف.

وتتواصل عملية الاقتراع لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري لفائدة البدو الرحل والسكان القاطنين بالمناطق المعزولة بولايات الجنوب وأقصى جنوب الجزائر.

جدير بالذكر أن عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الجزائر انطلقت يوم الأربعاء المنصرم، وتخص هذه العملية 116064 ناخبا مسجلا عبر 134 مكتبا بـ51 بلدية موزعة على 16 ولاية.

أما عملية التصويت بالنسبة للجزائريين بالخارج فقد انطلقت يوم الاثنين المنصرم بهيئة ناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865.490 ناخبا (45 بالمائة نساء و55 بالمائة رجال) فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43 بالمائة.

وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.