رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد بنشاط للهجوم على لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن الجيش الإسرائيلي إلى جانب تنفيذ ضربات وقائية ضد المقاتلين والبنية التحتية لـ "حزب الله"، يستعد بنشاط لعمليات هجومية داخل أراضي لبنان.

وفي تقييمه للوضع الأمني ​​في مرتفعات الجولان، أشار هاليفي إلى أنه خلال الشهر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية العديد من مقاتلي "حزب الله" ودمرت عددا كبيرا من البنى التحتية العسكرية للحزب في لبنان.

وقال: "تقوم القيادة الشمالية باستخدام كل قدرات الجيش الإسرائيلي لضرب قدرات حزب الله في لبنان قبل أن يتمكن من مهاجمتنا، وفي الوقت نفسه نحن نستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل أراضي العدو".

وأضاف: "أعتقد أن هذا المزيج من الهجمات المهمة للغاية يؤثر على قدرة حزب الله، من أجل تقليص التهديدات التي يتعرض لها السكان في الشمال، بما في ذلك مرتفعات الجولان، وهذا أمر مهم للغاية إلى جانب الاستعداد للهجوم، وهو ما نقوم به بنشاط".

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" اللبناني في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع.