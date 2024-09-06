نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يعلن عدم استعداده للإعلان عن خطوات محددة لسحب القوات الأمريكية من العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مسؤول في البنتاجون أنهم على علم بالتقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام بشأن الخطط المحتملة لسحب القوات الأمريكية من العراق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للإعلان عن أي مواعيد محددة.

وقال المسؤول الأمريكي: "نحن على علم بهذه التقارير، لكننا لسنا مستعدين بعد للإعلان عن أي خطوات في هذا الوقت".

ونشرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والعراق توصلا إلى اتفاق حول الانسحاب التدريجي لقوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن من العراق في عامي 2025 و2026.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية منتصف الشهر الفائت أن بغداد أعلنت تأجيل موعد الاعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب "التطورات الأخيرة".