نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندا تزود أوكرانيا بأكثر من 80 ألف محرك للصواريخ غير الموجهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الحكومة الكندية اليوم بأنها ستقوم بتسليم نظام كييف، أكثر من 80 ألف محرك للصواريخ الجوية غير الموجهة من طراز CRV-7، بما في ذلك التي تم سحبها من خدمة القوات الجوية الكندية.

وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة: "قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير أيضا إن كندا ستتبرع لأوكرانيا بـ 80840 قطعة إضافية من محركات الصواريخ الجوية من طراز CRV-7 و1300 من الرؤوس الحربية لهذه الصواريخ".

ووفقا للبيان، يجري العمل حاليا لإعداد المحركات للتحميل وسيتم تسليمها إلى كييف عبر بولندا في الأشهر المقبلة.

ويشار إلى أن CRV7 هو صاروخ جوي كندي غير موجه من عيار 70 مم مجهز بذيل قابل للطي، مصمم لمهاجمة أهداف أرضية. تم وضع هذا الصاروخ غير الموجه في الخدمة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 وحتى العام الجاري، حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية من كندا بقيمة نحو 4 مليارات دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي). وجاء في مشروع الميزانية الذي نشرته وزارة المالية الكندية في أبريل الماضي، أن كندا تخطط لتقديم أسلحة لأوكرانيا بقيمة 1.16 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.