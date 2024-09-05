رئيس وزراء فرنسا الجديد: يجب احترام كل القوى السياسية في البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 07:28 مساءً - قال رئيس وزراء فرنسا الجديد، ميشيل بارنييه، اليوم الخميس: سأكون على مستوى آمال الفرنسيين، نحن في لحظة خطيرة وسيكون هناك تغيير، كما أنه يجب احترام كل القوى السياسية في البلاد.

وفي سياق متصل، فقد عيَّن إيمانويل ماكرون المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، رئيسًا لوزراء فرنسا، في سعيه إلى إنهاء شهرين من الشلل السياسي بعد انتخابات مبكرة.

وقال الرئيس الفرنسي، إنه كلف "بارنييه" بتشكيل "حكومة موحدة في خدمة البلاد".

وصدم ماكرون فرنسا بدعوته إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو أسفرت عن برلمان معلق ومشهد سياسي منقسم بشدة.

وظهر ائتلاف يساري كأكبر قوة سياسية في فرنسا ولكن ليس لديه مقاعد كافية للوصول إلى الأغلبية المطلقة البالغة 289 مقعدًا في الجمعية الوطنية.

ويشكل فصيل ماكرون الوسطي واليمين المتطرف المجموعتين الرئيسيتين الأخريين، وجاء حزب بارنييه اليميني التقليدي في المركز الرابع ولديه 47 مقعدًا في البرلمان.

وقالت مارين لوبان من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إن دعم "بارنييه" سيعتمد على برنامجه السياسي.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فوري، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، إن تعيين ماكرون لرئيس وزراء من الحزب الذي جاء في المرتبة الرابعة كان "إنكارًا للديمقراطية". وقال فوري: "نحن ندخل في أزمة نظام".

وكان بارنييه معروفًا منذ ما يقرب من 50 عامًا في السياسة الفرنسية اليمينية بأنه ديجولي جديد وسطي وليبرالي التفكير ومكرس للقضية الأوروبية، ولكن في عام 2021 أذهل المراقبين بالاندفاع إلى اليمين وتشديد موقفه بشأن الهجرة والأمن كجزء من محاولة فاشلة ليصبح المرشح الرئاسي لليمين ضد ماكرون في عام 2022.

وفي ذلك الوقت، زعم "بارنييه" أن الهجرة غير المنظمة من خارج الاتحاد الأوروبي تضعف شعور فرنسا بالهوية. كان يعتقد أن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي أظهر مدى خطورة السماح للانقسامات في المجتمع بالتفاقم. وقد أثار صدمة الكثيرين في بروكسل عندما دعا إلى وقف مؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات للمهاجرين غير الأوروبيين، حيث سيتم منع حتى أفراد الأسرة من الانضمام إلى أولئك الموجودين بالفعل في فرنسا، ودعا البلاد إلى استعادة السيادة القانونية من محاكم الاتحاد الأوروبي.

قال بارنييه سابقًا إنه يريد العودة إلى دور قيادي في السياسة الفرنسية. بعد توقيع اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة، قال إنه أدرك أنه يفتقد فرنسا ويريد أن يكون "مفيدًا" في السياسة الفرنسية. قال بارنييه عندما حاول أن يصبح المرشح الرئاسي لحزب الجمهوريين: "لم أكن تكنوقراطيًا أبدًا، لقد كنت دائمًا سياسيًا".