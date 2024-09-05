البيت الأبيض: 189 ألف طفل تلقوا لقاح شلل الأطفال في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - البيت الأبيض، أعلن اليوم (الخميس): «تقديراتنا تشير إلى أن 189 ألف طفل تلقوا تطعيمات ضد شلل الأطفال في قطاع غزة»، وفقاً لـ«رويترز».

وحسب الشرق الأوسط، كانت حملة التطعيم أنهت أمس الأربعاء مرحلتها الأولى التي شملت المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

تجريف محاور في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية

أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن قيامها بتجريف محاور في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية، حيث زعم العثور على عبوات ناسفة كانت قد زُرعت لاستهداف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت التقارير أن عملية التجريف تأتي ضمن جهود الجيش لتأمين المنطقة والتعامل مع التهديدات الأمنية المحتملة. وقد تمكنت القوات من إزالة العبوات الناسفة التي كانت مزروعة في مناطق استراتيجية حول المخيم.

وقالت مصادر عسكرية إن العملية كانت مدروسة ومخططًا لها بدقة لضمان سلامة الجنود والمدنيين على حد سواء. وأضافت أن الجيش سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعلام عبرى : أضرار مادية جراء سقوط 3 قذائف في راموت نفتالي بالجليل الأعلى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ثلاث قذائف سقطت في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى، مما أسفر عن أضرار مادية في عدة مواقع.

وقالت القناة إن القذائف تسببت في تدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة، ولكن لم تُسجل إصابات بشرية حتى الآن. وأضافت أن فرق الطوارئ والإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة وإجراء تقييم شامل للأضرار.

كما أكدت السلطات الإسرائيلية أنها تعمل على تحديد مصدر القذائف وتقييم الوضع الأمني في المنطقة. هذا ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث دعت السلطات المحلية إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الأمنية.