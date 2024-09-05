نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان تواصل عمليات إخلاء بلدات شمالية من النازحين السوريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الأجهزة الأمنية في لبنان عمليات إخلاء بعض القرى والبلدات من النازحين السوريين وذلك بناء على قرارات قضائية.

وقد أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "في إطار متابعتها لموضوع ​النازحين السوريين​ في الشمال، الذين يشغلون عقارات بصورة غير قانونية، قامت دوريات من ​أمن الدولة​ في الشمال- مكتب زغرتا، بإخلاء بلدتي عرجس وكفرزينا من النازحين السوريين، حيث أخلت نحو 10 مساكن و50 نازحا".

وأشارت في بيان، إلى أن "أمن الدولة في الشمال- مكتب أميون، قام أيضا بإخلاء بلدة كفرعقا في قضاء الكورة، من النازحين السوريين المخالفين".