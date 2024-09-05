الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم فتاة وصحفي، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على عدة محافظات منها (رام الله، والخليل، ونابلس وأريحا، والقدس)، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
ومنذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة، ارتفعت حالات الاعتقال إلى نحو 195حالة، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
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