العالم اليوم - روسيا.. أسطول البحر الأسود يدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات أسطول البحر الأسود دمرت 11 زورقا أوكرانيا مسيرا و27 طائرة مسيرة و3 صواريخ أتاكمز خلال الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" استهدفت أفرادا ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128، واللواء الميكانيكي 31، ولواء الدفاع المحلي 123، التابعة للقوات الأوكرانية، في بلدات أوريخوف الواقعة في مقاطعة زابوريجيا، ودنيبروفسكوي الواقعة في مقاطعة خيرسون.

وأضافت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت "نحو 75 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز دي-20".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدف مصنعا لإنتاج الذخيرة، ومخزن للقوارب المسيرة، ونقطة نشر مؤقتة للمرتزقة الأجانب، فضلا عن تراكم القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ تكتيكية عملياتية أميركية الصنع من طراز "أتاكمز"، و5 قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصاروخ ألدر، و27 طائرة مسيرة.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة، اليوم الخميس، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ من طراز "فليخا" فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك خلال الليل.