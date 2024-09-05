‏ماكرون يكلف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون، ميشال بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء غابرييل أتال.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن الإليزيه أن الحكومة المستقيلة ستتولى مهمة "تصريف الأعمال".

وكان ماكرون قد أبلغ الوزراء أنهم سيواصلون تسيير أعمالهم الحالية لحين تعيين حكومة جديدة.

ويدور الحديث عن فترة تمتد "حتى نهاية الألعاب الأولمبية" حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه.