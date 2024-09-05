العالم اليوم - بوتين: هدف روسيا الرئيسي هو السيطرة على منطقة دونباس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي اليوم الخميس، إنّ "الهدف الرئيسي" لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.
وقال بوتين "كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين لإعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف هجومنا في المناطق الرئيسية، خصوصا في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا".
وأضاف الرئيس الروسي "نجحت قواتنا المسلّحة في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجا" من منطقة كورسك الروسية.
وقال إن "الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على محطة كورسك للطاقة النووية هجمات إرهابية في غاية الخطورة"، مضيفا "تخيلوا عواقب رد روسي مواز لهذه الهجمات".
السلام مع أوكرانيا
وأكد الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو لم ترفض قط محادثات السلام مع كييف.
وقال بوتين "روسيا لم ترفض إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس على أساس ’مطالب واهية‘، وإنما بالاستناد إلى المعايير المتفق عليها في إسطنبول".
وقال بوتين: "الصين والبرازيل والهند يمكن أن تكون وسيطة في محادثات السلام بين موسكو وكييف"، مشيرا إلى أن هذه الدول تريد حقا فهم ما يحدث في أوكرانيا، وأن روسيا على اتصال دائم معها بشأن ذلك.
الانتخابات الأميركية
وحول الانتخابات الأميركية، قال الرئيس الروسي إن "بايدن يوصي بدعم هاريس وسنفعل الشيء نفسه.. وسنحترم خيار الشعب الأميركي".
ابرز ما قاله بوتين حول الحرب في أوكرانيا:
- بالهجوم على كورسك حاول العدو صرف انتباه روسيا عن الهجوم في دونباس لكن الأمر لمن ينجح.
- كييف بمهاجمة منطقة كورسك، أضعفت نفسها في اتجاهات أخرى، حيث تسارعت وتيرة هجوم القوات الروسية.
- سكان المناطق الحدودية يعانون من الهجمات الإرهابية الأوكرانية، ويتعين على الجيش الروسي طرد العدو من هناك.
- العدو يتكبد خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات.
- لم يتم اتخاذ أي إجراءات لاحتواء الهجوم الروسي في منطقة العمليات الخاصة.
- الجيش الروسي نجح في إعادة التوازن إلى الوضع في منطقة كورسك وبدأ في إخراج القوات الأوكرانية من المنطقة.
- خسائر القوات الأوكرانية تشي بانهيار الجبهة ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الفعالية القتالية، وهو ما تحاول روسيا تحقيقه.
- زعزعة الوضع السياسي الداخلي في المجتمع الروسي لم يكن ممكنا.
- النخب السياسية في كييف لا تفكر في شعبها، وأقاربهم يعيشون في الخارج، وهم أنفسهم يمكنهم "أن يستقلوا طائرة ويرحلوا في أي وقت".
- يبدو أن أوكرانيا يقودها "أجانب أو دخلاء" لا شأن لهم بمستقبل بلادهم.
- ننطلق من حقيقة أن أوكرانيا كانت راضية عن اتفاقيات اسطنبول؛ ولم تتخل عن المشروع إلا بتدخل الغرب.
- روسيا ستقف دائما عند مصالح الشعب الأوكراني المتمسك باللغة والتقاليد الروسية.
- روسيا تفهم تماما مع من تتعامل، لذا فعند البحث عن تسوية مع كييف والغرب، ستبحث عن الصيغ والضمانات التي ستعمل.
- ضامنة أمن روسيا الأساسية هي نمو الاقتصاد والإمكانات العسكرية والعلاقات المستقرة مع الشركاء والحلفاء.
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