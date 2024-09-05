العالم اليوم - بوتين: هدف روسيا الرئيسي هو السيطرة على منطقة دونباس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي اليوم الخميس، إنّ "الهدف الرئيسي" لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.

وقال بوتين "كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين لإعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف هجومنا في المناطق الرئيسية، خصوصا في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا".

وأضاف الرئيس الروسي "نجحت قواتنا المسلّحة في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجا" من منطقة كورسك الروسية.

وقال إن "الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على محطة كورسك للطاقة النووية هجمات إرهابية في غاية الخطورة"، مضيفا "تخيلوا عواقب رد روسي مواز لهذه الهجمات".

السلام مع أوكرانيا

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو لم ترفض قط محادثات السلام مع كييف.

وقال بوتين "روسيا لم ترفض إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس على أساس ’مطالب واهية‘، وإنما بالاستناد إلى المعايير المتفق عليها في إسطنبول".

وقال بوتين: "الصين والبرازيل والهند يمكن أن تكون وسيطة في محادثات السلام بين موسكو وكييف"، مشيرا إلى أن هذه الدول تريد حقا فهم ما يحدث في أوكرانيا، وأن روسيا على اتصال دائم معها بشأن ذلك.

الانتخابات الأميركية

وحول الانتخابات الأميركية، قال الرئيس الروسي إن "بايدن يوصي بدعم هاريس وسنفعل الشيء نفسه.. وسنحترم خيار الشعب الأميركي".

ابرز ما قاله بوتين حول الحرب في أوكرانيا: