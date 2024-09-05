نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مقتل 6 أشخاص جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية في طوباس.. بينهم نجل زكريا الزبيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين نتيجة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة طوباس في الضفة الغربية.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في وقت سابق بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مركبة في طوباس.

وتشير الوكالة إلى أن الضحايا جراء هذا القصف هم: أحمد فواز فايز أبو دواس (24 عامًا)، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عامًا)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عامًا)، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عامًا)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عامًا)، الذي يعد نجل القيادي الفتحاوي الأسير زكريا الزبيدي.

القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تجريف وتدمير واسعة في جنين

من هو زكريا الزبيدي

يعتبر زكريا الزبيدي قياديًا في كتائب شهداء الأقصى، وهو من أبرز الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الهروب من سجن إسرائيلي في سبتمبر 2021، حيث قاموا بحفر نفق يمتد إلى خارج السجن.

نجح 6 أسرى فلسطينيين في حفر هذا النفق، مما أتاح لهم الفرار بطريقة وصفت بالسينمائية، مما شكل اختراقًا أمنيًا كبيرًا، خاصة أن السجن كان يُعتبر واحدًا من أكثر السجون تحصينًا في العالم.

انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من طولكرم

أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي قد انسحب بالكامل، اليوم الخميس، من مدينة طولكرم ومخيماتها بعد تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق.

منذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانًا واسعًا على الضفة الغربية، وبشكل خاص شمالها، مما أسفر حتى الآن عن مقتل 39 مواطنًا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و7 من طوباس، و3 من الخليل. هذا يرفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 699.

