نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونيسف: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تتجاوز هدفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة وصلت إلى 189 ألف طفل، متجاوزة بذلك هدفها وموفرة "نقطة مضيئة نادرة" خلال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 11 شهرا.

وقالت اليونيسف، إن أكثر من 500 فريق تم نشرهم في وسط غزة هذا الأسبوع، لإعطاء اللقاح للأطفال دون سن العاشرة.

وأضافت أن إسرائيل وحماس التزمتا بفترات توقف محدودة في القتال لتسهيل الحملة، حسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وتأمل وكالات الأمم المتحدة الآن في توسيع الحملة لتشمل المناطق الأكثر تضررا في الشمال والجنوب من القطاع. وتأمل في تطعيم ما مجموعه 640 ألف طفل.

وتم إطلاق الحملة بعد أن سجلت غزة أول حالة شلل أطفال منذ 25 عاما لصبي يبلغ من العمر 10 أشهر مصاب الآن بالشلل في ساقه.

وحذر خبراء الصحة من تفشي الأمراض في القطاع، حيث نزحت الغالبية العظمى من السكان، غالبا مرات عدة، وحيث ينتشر الجوع على نطاق واسع.

ويعيش مئات الآلاف في مخيمات خيام بائسة تفتقر إلى الخدمات العامة، إن وجدت.