حزب الله: أدخلنا مستوطنة إسرائيلية جديدة على جدول نيراننا وقصفناها للمرة الأولى ‏

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، إدخاله على جدول نيرانه المستوطنة الإسرائيلية الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصا في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين، أدخلت المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى بِصليات من صواريخ الكاتيوشا".