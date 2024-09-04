استقالة وزير خارجية اوكرانيا
أعلن رئيس البرلمان الأوكراني “الرادا” رسلان ستيفانشوك، أن وزير الخارجية دميتيري كوليبا قدم طلبا للاستقالة.
وكتب ستيفانشوك على منصة “الفيسبوك” : “تلقى البرلمان الأوكراني طلب استقالة من وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا. وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة”.
وأفاد ستيفانشوك أمس الثلاثاء بأن وزير العدل دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الإستراتيجية ألكسندر كاميشين، ورئيس وزارة حماية البيئة رسلان ستريليتس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي أولغا ستيفانيشينا قدموا استقالتهم إلى البرلمان.
وصرح نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك في وقت سابق بأن هنالك تغييرات محتملة في الحكومة وإقالات للموظفين هذا الأسبوع في مجلس وزراء أوكرانيا، منها إقالة وزير الخارجية كوليبا ووزير العدل دينيس ماليوسكا من منصبيهما.
وقال ديفيد أراخاميا، رئيس كتلة حزب “خادم الشعب” الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع إعادة ضبط كبيرة للحكومة الأوكرانية، حيث سيخضع 50٪ من الموظفين الحكوميين للتغييرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة وزير خارجية اوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.