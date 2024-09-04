استقالة وزير خارجية اوكرانيا

استقالة وزير خارجية اوكرانياأعلن رئيس البرلمان الأوكراني “الرادا” رسلان ستيفانشوك، أن وزير الخارجية دميتيري كوليبا قدم طلبا للاستقالة.

وكتب ستيفانشوك على منصة “الفيسبوك” : “تلقى البرلمان الأوكراني طلب استقالة من وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا. وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة”.

وأفاد ستيفانشوك أمس الثلاثاء بأن وزير العدل دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الإستراتيجية ألكسندر كاميشين، ورئيس وزارة حماية البيئة رسلان ستريليتس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي أولغا ستيفانيشينا قدموا استقالتهم إلى البرلمان.

وصرح نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك في وقت سابق بأن هنالك تغييرات محتملة في الحكومة وإقالات للموظفين هذا الأسبوع في مجلس وزراء أوكرانيا، منها إقالة وزير الخارجية كوليبا ووزير العدل دينيس ماليوسكا من منصبيهما.

وقال ديفيد أراخاميا، رئيس كتلة حزب “خادم الشعب” الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع إعادة ضبط كبيرة للحكومة الأوكرانية، حيث سيخضع 50٪ من الموظفين الحكوميين للتغييرات.