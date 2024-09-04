العالم اليوم - إذاعة الجيش الإسرائيلي: اطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان اليوم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة في شمال إسرائيل، اليوم الأربعاء، وتبع ذلك سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونة وبيت هيلل وإصبع الجليل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة ومناطق في إصبع الجليل وفي منطقتي المالكية وراموت نفتالي المقابلة للحدود مع لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ سقط في كريات شمونة وبيت هيلل، مضيفة أن بلدية كريات شمونة طلبت من السكان البقاء بالقرب من المناطق المحمية والملاجئ.

وفي وقت لاحق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 60 صاروخا أطلق من لبنان، منذ صباح اليوم الأربعاء، وسقط 5 منها في مناطق مفتوحة في إصبع الجليل.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حريق جراء سقوط صواريخ من لبنان في منطقة مفتوحة في بيت هيلل.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن وقوع إصابات في بيت هيلل وديشون في الرشقة الصاروخية الثانية التي اطلقت من لبنان.

ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية فقد ناشدت السلطات الإسرائيلية السكان في الجليل الأعلى للبقاء قرب المناطق المحمية والملاجئ.

وفي بيروت، أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هيلل ومرابض مدفعية إسرائيلية في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏