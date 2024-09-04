العالم اليوم - السيسي يتوجه إلى تركيا في أول زيارة لرئيس مصري منذ 12 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:18 صباحاً - يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، اليوم الأربعاء، في أول زيارة على مستوى رئاسي منذ 12 عاما مع تحسن العلاقات الفاترة منذ فترة طويلة بين البلدين المهمين في المنطقة.

وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012، متخذا خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن.

وقال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان أمس الثلاثاء "سيتم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المقرر أن يصل السيسي إلى أنقرة الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

يشار إلى أن تركيا ومصر تبادلتا تعيين السفراء في العام الماضي.

وأعلنت أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيرة مسلحة.

وقال أردوغان في القاهرة إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء المملوكة للدولة إن البلدين سيوقعان نحو 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجالات الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والثقافة والتعليم. وأضافت أن من المقرر أيضا توطيد التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.