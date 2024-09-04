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أحمد جودة - القاهرة - قادة حماس، وجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، اتهامات لقيادات بارزة في حركة "حماس" الفلسطينية بسبب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، وفقًا لوثائق محكمة فيدرالية.

وتُظهر الوثائق التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء أن لائحة الاتهام كانت الخطوة الأولى نحو محاسبة المسؤولين عن الهجوم.

أبرزهم السنوار وهنية.. أمريكا توجه تهمًا جنائية لـ قادة حماس

وتشير الوثائق إلى إدراج ستة شخصيات، من بينهم رئيس المكتب السياسي الحالي، يحيى السنوار، والرئيس الراحل إسماعيل هنية الذي قُتل في أواخر يوليو في طهران، في وثيقة الاتهام المؤرخة في 1 فبراير، حيث تم اتهامهم بـ "التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أدت إلى وفاة" إلى جانب ست تهم أخرى.

أمريكا تطالب بالقبض على قادة حماس

كما احتوت الوثيقة على طلب للقبض على هؤلاء الأفراد.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في بيان: "الاتهامات التي تم الكشف عنها اليوم هي جزء من جهودنا لاستهداف كل جانب من عمليات حماس. هذه الإجراءات لن تكون الأخيرة".

وأضاف: "يحيى السنوار وقادة حماس الآخرين متهمون اليوم بتنسيق حملة العنف والإرهاب التي شنتها هذه المنظمة الإرهابية على مدار عقود - بما في ذلك في السابع من أكتوبر".

أبرزهم السنوار وهنية.. أمريكا توجه تهمًا جنائية لـ قادة حماس

الحرب الإسرائيلية مازالت متواصلة في القطاع

وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40،819 شخصًا في غزة معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".