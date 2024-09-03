نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أذربيجان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية والالتفات لمشاكل بلدانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارة الخارجية الأذرية اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن التدخل في شؤون باكو الداخلية، والالتفات إلى مشاكل الدول الأعضاء بدلا عن ذلك.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده على انتقاد المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أذربيجان، والتي قال إنها "افتقرت إلى التنافسية وتمت في بيئة سياسية مقيدة".

وكتب حاجي زاده بهذا الصدد في منشور عبر منصة "إكس": إن "مثل هذه التصريحات الذاتية والمتحيزة الصادرة عن بيتر ستانو بشأن الانتخابات البرلمانية التي جرت في أذربيجان، والتي تكرر الاستنتاجات السلبية لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، غير صحيحة".

وأضاف: "الانتخابات في أذربيجان جرت وفقا للدستور والقوانين الوطنية، وندعو مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى إدراك عدم جدوى تدخلهم في الشؤون الداخلية لأذربيجان، والتركيز على المشاكل الداخلية للدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) عوضا عن ذلك".

هذا وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في الأول من سبتمبر حيث تنافس 990 مرشحا على 125 مقعدا برلمانيا لمدة خمس سنوات.

وبحسب نتائج الانتخابات حصل حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.